Dol op honden én spelletjes? Dan is dit memoryspel wat voor jou

Hondenliefhebbers en spelletjes-fanaten opgelet: er is een fantastisch nieuw memoryspel uit waarbij je 25 hondenrassen en hun schattige puppy’s bij elkaar moet zoeken.

Met dit ludieke kaartspel van Laurence King Publishing leer je in no time meer over hondenrassen. Je zoekt namelijk 25 honden en puppy’s van hetzelfde ras bij elkaar. Al je favoriete viervoeters komen voorbij: mopshonden, labradors, teckels. Daarnaast zit er bij het spel een leuke hondengids met feitjes over de dieren. Leuk om met je kinderen te spelen, maar ook met een vriend(in), zus of je partner.

Het spel kost €15,50 en bestel je hier.

Wil je een pup aanschaffen? Zo weet je of de fokker betrouwbaar is:

Beeld: Laurence King Publishing