Steeds meer mensen worden geconfronteerd met datingfenomeen 'paperclipping'

Er zijn een aantal date-situaties waar iedereen weleens in terecht komt. Fijn dat er soms een label aan gehangen wordt zodat iedereen weet waarover het gaat. Daar is ‘paperclipping’ één van.

‘Paperclipping’ gebruik je voor het persoon die te pas en te onpas in je leven oppopt zonder dat diegene echt iets serieus van je wil. Gewoon, zodat je hem of haar niet vergeet.

Niet het metalen voorwerp

De term klinkt raar maar is na een uitleg best logisch. Het staat namelijk niet voor het metalen dingetje dat papieren bij elkaar houdt, maar voor Clippy, de virtuele versie die ons vroeger hielp om met Microsoft Office overweg te kunnen. Het paperclip-icoontje verscheen continu in beeld om ongewilde tips te geven. Klinkt bekend?

Illustrator Samantha Rothenberg maakte een comic over het datingfenomeen en sindsdien is de term zich gaan verspreiden.

De persoon in kwestie

Een ex, een oude (of huidige) crush of iemand met wie je gedate hebt; allemaal personen die je misschien wel paperclippen. Jullie hebben geen dagelijks contact, maar eens in de zoveel tijd stuurt de persoon een berichtje. Je denkt daardoor dat je tóch iets serieus voor diegene betekent, maar eigenlijk wil hij of zij gewoon niet dat jij hen niet vergeet.

Dit moet je doen

Het is een erg vervelend fenomeen. Want hij of zij wil je als optie houden mocht er nood zijn aan intimiteit of aandacht. Verder betekent het niet veel voor de paperclipper. Wat je daarom het beste kunt doen? Negeren. Zo’n giftige relatie beïnvloed namelijk je humeur zonder dat het je iets gaat opbrengen. Mocht je toch nog graag een berichtje willen terugsturen, dan kan je gewoon zeggen tegen de persoon die je paperclipt en dat de signalen verwarrend voor zijn.

