Mensen geschrokken door felle lichtbol en harde knal boven Oost-Nederland

In Oost-Nederland werden vrijdagavond aardig wat mensen opgeschrikt door een harde knal en felle lichtbol. Hoewel de officiële instanties aanvankelijk geen duidelijkheid konden verschaffen, is de kans groot dat het een om een meteoor ging: een stuk ruimtegruis dat verbrandt in de dampkring.

Op Twitter zijn tweets te lezen van mensen uit Zwolle, Dalfsen, Ommen, maar ook uit Almelo, Oldenzaal en Harbrinkhoek. Omdat de meeste mensen het hadden over een ‘lichtflits’ die voorbij schoot, werd al snel gesuggereerd dat het om een meteoor zou gaan.

Ook Annemarie Hoogendoorn, woordvoerder van het KNMI, denkt dat het om een meteoor gaat. “Dat veroorzaakt een lichtbol. Doordat de lucht uitzet kan dat een knal veroorzaken, net als bij onweer,” aldus Hoogendoorn. Dat het verschijnsel niet door weersatellieten is gesignaleerd, is volgens haar niet zo raar. Satellieten draaien om de wereld en waren mogelijk op het moment niet hier. “Zeker weten we het niet, maar de meldingen van een lichtbol en een knal zijn typisch voor een meteoor.”

Wie zag er nog meer die meteoriet #almere #dekemphaan — Jelle van Tol (@kickassdrumsolo) 28 juni 2019

Zojuist een enorme meteoriet voorbij zien scheren zuidelijk aan de hemel. Onvoorstelbaar gezicht. Vel, ongeveer 5 seconden en een respectievelijk groot stuk, veel groter dan een ster. — Timo Jepkema (@timojepkema) 28 juni 2019

Vallende ster/meteoriet zojuist in het noord oosten! — Cees van der Wal (@CeesvdWal) 28 juni 2019

De harde knal die gehoord is Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, eigenlijk heel oost Nederland is hoogstwaarschijnlijk van een meteoriet. — Hugo Janssen (@Hoguhugo) 28 juni 2019

WoW keek net naar de lucht schiet er een enorme #meteoriet voorbij! Echt een brandende bal! Heel gaaf om te zien!!! — Ingrid Marges (@Inky1982) 28 juni 2019

