Een opgeruimd schoon huis zonder urenlang poetsen, is iets wat we allemaal willen. Met deze vijf simpele handelingen zorg je ervoor dat je huis of appartement er altijd netjes uitziet.

Vaatwasser uitruimen

Zorg ervoor dat de vaatwasser altijd leeg is en dat je de vieze vaat gelijk in de machine zet. Dit voorkomt dat de vieze borden en bekers zich opstapelen in de gootsteen.

Bed opmaken

Voeg het opmaken van je bed toe aan je ochtendroutine. Binnen twee minuten kun je er al voor zorgen dat je beddengoed netjes is gevouwen en opgeschud. Dit zorgt voor minder chaos in de slaapkamer en ’s avonds stap je direct in een mooi opengemaakt bed. Wedden dat je dan beter slaapt?