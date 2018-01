Mensen met deze sterrenbeelden zijn het meest jaloers

Ben jij weleens jaloers? Waarschijnlijk weet je het al wel van jezelf of dit zo is, maar wat zeggen de sterren erover?

Jaloezie kan verschillende redenen hebben. Misschien ben je jaloers omdat je heetgebakerd bent, of juist onzeker of bezitterig. De onderstaande sterrenbeelden zijn dan ook het meest jaloers om verschillende redenen. Staat jouw sterrenbeeld erbij?

Schorpioen

Tot tien tellen zit er voor jou niet in, alles wat jij voelt, moet er gelijk uit en daar voel jij je prettig bij. Als iets jou niet zint, dan mogen mensen dat weten ook. Dus iedereen die ook maar een blik op jouw geliefde werpt, die mag oorlog verwachten als het moet. Maar eh, in werkelijkheid moet je je eigenlijk eens wat minder opwinden, dat is echt beter voor je. Adem in, adem uit.

Maagd

Je bent best wel vaak jaloers en dat is pure onzekerheid. Het is echter een vorm van jaloezie die je nauwelijks uit, niemand ziet het aan je. Maar ondertussen vergelijk je jezelf continu met anderen en ben je eigenlijk best wel jaloers op de buurvrouw en op je schoonzus. Want zij hebben iets wat jij niet hebt. Althans, dat denk je. Maar kijk eens om je heen Maagd, jouw leven is zo slecht nog niet. En met jouzelf is al helemaal niks mis, als je dat soms denkt.

Ram

Oh Ram, jij kan jezelf zo ontzettend in de weg zitten door zo jaloers en vooral ook af en toe een tikkie onzeker te zijn. Het minste is nodig om jou compleet in de war te maken. “Waarom heeft mijn man het vanavond al twee keer over de secretaresse gehad? Vindt hij haar mooi? Vindt hij ons niet meer de moeite waard?” Stoppen, nu, gelijk. Weet van jezelf dat je af en toe onwijs uit de bocht vliegt qua jaloezie en probeer jezelf gerust te stellen. It’s ok.

Kreeft

Je bent soms een beetje onrealistisch, Kreeft. Je bent altijd op zoek naar geborgenheid, vooral in je relatie. En dat is natuurlijk prima en daar is bovendien helemaal niets mis mee, maar zodra er dan een kleine kink in de kabel komt, zoek jij er van alles achter. Je kampt dus met enerzijds een portie onzekerheid, maar zeker ook met een soortgelijke portie jaloezie. Maar Kreeft, vergeet niet dat tegenslagen bij het leven horen en dat je daar gewoon helemaal niets achter hoeft te zoeken.

Steenbok

Mensen kunnen jou soms voor een ijskonijn aanzien. Afstandelijk én jaloers en dat is geen knappe combinatie. In werkelijkheid valt dit natuurlijk ontzettend mee, lieve Steenbok, dat weten wij ook wel. Maar zo kom je nu eenmaal soms over. Praat wat vaker rustig over je gevoelens, dat zou je zoveel goed doen. En daardoor speel je iets meer open kaart, vinden je naasten ook fijn.

