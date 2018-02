Dít is waarom sommige mensen niet van stukjes in hun eten houden

Sommige mensen vinden het heerlijk om stukjes fruit in hun yoghurt te hebben, maar andere mensen vinden stukjes in hun eten vréselijk. En dat heeft een reden.

Het is volgens onderzoekers namelijk zo dat de structuur van eten ook voor een deel bepaalt of je iets lekker vindt of niet. Dat is ook de reden waarom sommige mensen echt niet houden van zachte stukjes in zuivelproducten. Dat komt doordat je een verwachting hebt bij de hap eten die je neemt. Je verwacht zachte yoghurt, maar hebt dan ineens een hard stukje in je mond en daar reageren we dan meteen op.

Signaal

Onderzoeker en psycholoog Chantal Nederkoorn legt aan Quest uit dat er in het geval van stukjes in yoghurt een signaal naar onze hersenen gaat dat ons waarschuwt voor besmetting of vieze dingen. Dat is niet bewezen, maar lijkt de meest logische verklaring. Ook de angst om te kokhalzen of stikken wordt als verklaring genoemd.

Bron: Margriet.nl. Beeld: iStock.