Steeds meer mensen verwijderen hun account op Facebook - maar waarom?

Vorig jaar hadden 9,5 miljoen Nederlanders een account op Facebook. Dat aantal kan weleens snel minder worden. Steeds meer mensen stoppen namelijk met Facebook en hebben daar een goede reden voor.

Deze week kwam namelijk het nieuws naar buiten dat Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen heeft gelekt aan een groot analysebedrijf dat ook een grote rol had bij de Amerikaanse verkiezingen. Deze gegevens zouden ze dan ook gebruikt hebben om Donald Trump te bevoordelen. Daarmee gaan veel gebruikers wereldwijd twijfelen aan de privacy op het sociale netwerk.

Discussie

Facebook heeft het bedrijf inmiddels geschorst, maar dat is voor veel mensen niet genoeg. Op social media (Twitter dan, natuurlijk) laten veel mensen weten dat ze hun account hebben verwijderd. In ons land is de discussie ook losgebarsten en zeggen veel mensen dat ze het netwerk in ieder geval tijdelijk niet gaan gebruiken. Facebook heeft nog geen officiële reactie gegeven.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.