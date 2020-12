Waarom je microvezeldoekjes nóóit met wasverzachter moet wassen

Werken jouw microvezeldoekjes niet meer zo goed als voorheen? Dan zou het best kunnen dat je ze op de verkeerde manier wast. Veel mensen maken namelijk de fout om wasverzachter te gebruiken voor de doekjes. Wij leggen je hier uit waarom je dit beter niet kunt doen.

En we vertellen je natuurlijk ook meteen hoe je ze wél moet wassen.

Wat is een microvezeldoek?

Nu vraag je je misschien af: wat is überhaupt het verschil tussen een microvezeldoekje en een gewone schoonmaakdoek? Microvezeldoekjes bestaan uit een weefsel van polyester en nylon, waarin het weefsel éxtra fijn versponnen is. Dit kun je met het blote oog niet zien, maar als je het doekje onder een microscoop zou houden, dan zou je zien dat een draad bestaat uit scherpe polyesterdeeltjes en kwastachtige nylondraden. Deze fijne draadjes vormen een ontzettend groot oppervlak – veel groter dan het oppervlak van een katoenen doek. En hoe groter het oppervlak, hoe meer vuil ermee geabsorbeerd kan worden. Daarnaast bestaan de microvezeldraden uit een kern van lipofiel nylon, dit is nylon dat graag vetten vasthoudt. Hier omheen zitten weer scherpe, raspende polyestervezels die juist eerder water vasthouden. Wanneer je dus schoonmaakt met zo’n doekje rasp je eigenlijk het vet los met de polyestervezels, waarna de vetdeeltjes worden gebonden door de nylonvezels. Het effect hiervan is vergelijkbaar met een schuursponsje.