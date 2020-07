Miljoen Nederlanders zien bijzondere 18+-aflevering van ‘Het echte leven in de dierentuin’

Het was een hele happening in april 2017: de komst van reuzepanda’s Wu Wen en Xing Ya vanuit China naar Nederland. Na 15 jaar lobbyen en een flinke smak geld, kwamen ze aan in Ouwehands Dierenpark. En sindsdien blijven ze de gemoederen bezighouden. Het hoogtepunt: de komst van een jonge reuzenpanda in mei van dit jaar.

Aan deze geboorte ging een lange weg vooraf, zagen ruim een miljoen kijkers zaterdag in Het echte leven in de dierentuin. Een reuzenpanda zwanger krijgen, is namelijk behoorlijk complex. Het vrouwtje is maar 3 tot 7 dagen per jaar vruchtbaar, en dan zat Wu Wen ook nog eens 2,5 maand eerder dan verwacht in haar vruchtbare periode. Snel schakelen dus, en er alles aan doen om de 2 te laten paren.

Opleving

In de uitzending van zaterdag zagen we hoe de 3e en cruciale dag aanbrak: die dag moest het gebeuren. De verzorgers hielden het gedrag van de panda’s goed in de gaten via grote schermen. Luisterend naar de geluiden, leek Wu Wen minder afwijzend dan de dagen ervoor, waarna besloten werd de panda’s dichter bij elkaar te zetten. Maar helaas: gepaard wordt er niet en als de nacht aanbreekt, lijkt de kans voorbij. Tot Wu Wen de volgende dag tóch nog een opleving krijgt en de vonk alsnog overspringt. We zien van dichtbij hoe de 2 paren, wat op Twitter grappen oplevert over privacy, pandapunten en 18+-beelden.

Inmiddels weten we dat de paring, die plaatsvond in januari, succesvol was: op 1 mei beviel Wu Wen van haar jong. Beide verblijven voorlopig nog wel even in het kraamhol, waar het jong moet groeien en moet leren lopen. Pas dan betreden zij samen het binnenverblijf. Wil je live meekijken in het kraamhol? Dat kan hier.

Geef die pandaberen een klein beetje privacy alsjeblieft. #hetechteleven — marcel (@17juniJezus) July 4, 2020

En wat doe ik op mijn vrije zaterdagavond? Kijken naar 2 parende panda’s.. #hetechteleven — Anke 🎙️🎽🏙️ (@Kaaskoppie) July 4, 2020

Bij zo’n paring mis ik toch wel de stem van André van Duin. #HetEchteLeven #reuzenpanda — Walter de Wit (@walterdewit) July 4, 2020

“Het heeft 2,5 minuut geduurd, dus dat is echt wel een serieuze paring geweest”. #pandapower #hetechteleven — Jan Jaap Holdijk (@JJ_Holdijk) July 4, 2020

We snappen nu wel waarom #pandapunten zo heten #hetechteleven — Peter Selles (@bosjepeterselie) July 4, 2020

Bijzonder om te zien hoe dat 5 verzorgers van een Pandaverblijf zitten te kijken met open mond naar twee parende panda’s 😅😬 #hetechteleven — Ellen (@ellen_ehv) July 4, 2020

Doet ie het of doet ie het niet. #hetechteleven pic.twitter.com/3Jf5rrpAfg — Marjon Griffioen (@MarjonGriffioen) July 4, 2020

Benieuwd hoe zo’n pandabevalling gaat? Zo gepiept:

Bron: NPO, Twitter. Beeld: NTR