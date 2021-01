Deze huishoudelijke taken kun je gerust af en toe overslaan

Vanaf nu hoef je minder tijd aan het huishouden te besteden. Want er bestaat zoiets als meubels té vaak schoonmaken. Ja, dat lees je goed. Wil jij ook minder schoonmaken? De volgende taken hoef je heus niet wekelijks uit te voeren.

Minder schoonmaken en meer tijd om aan leuke dingen te besteden: dat klinkt je vast als muziek in de oren. Als poetsen niet je grootste hobby is, ben je vast blij om te horen dat je je wekelijkse schoonmaaklijst kunt inkorten.

Als je ook wil dat je meubels en kleden zo lang mogelijk meegaan, is de nummer één tip om juist niet te vaak met een poetsdoek aan de slag te gaan. Anders doe je meer kwaad dan goed. Wist je al dat je je tapijt, spiegels, houten meubels en de voegen van je badkamertegels echt niet wekelijks hoeft schoon te maken?

Vloerkleed

Koffie op het tapijt gevallen? Of een glas rode wijn? Dan sta je snel met een tapijtreiniger in je handen om de vlek te verwijderen voor het de kans heeft gekregen om in de stof te trekken. Het probleem met (sommige) reinigers is dat het moeilijk is om alle sop resten eruit te krijgen, waardoor het op lange termijn juist meer vuil en viezigheid aantrekt.

Wat kun je dan wel doen? Gebruik alleen een reiniger als het echt nodig is en probeer eerst een minder agressief product. Nog even nadeppen met een vochtige doek om het product uit je tapijt te krijgen, et voilà.

Heeft je hond of kat op het kleed geplast? In de video hieronder zie je stap voor stap hoe je dat er snel uit krijgt.

Spiegels

Misschien is het voor jou ook een gewoonte om tijdens je wekelijkse schoonmaakrondje meteen even de spiegels af te nemen met een sopdoek. Je voelt het waarschijnlijk al aankomen: dit is niet nodig. Neem bijvoorbeeld de badkamerspiegel. De spiegel wordt blootgesteld aan veel vocht (en de regelmatige schoonmaakbeurten), waardoor het vocht achter de spiegel komt. Dat zou vervolgens weer je spiegel kunnen beschadigen. Daarom kan het geen kwaad om het eens een weekje over te slaan.

Gebruik ook eens een aardappel om de spiegel te laten blinken als nooit tevoren.

Lees ook:

Raar maar waar: deze 5 dingen kun je schoonmaken met aardappels

Houten meubels

Een houten tafel of kast heeft een gebruiksaanwijzing. Minder schoonmaken is in dit geval waarschijnlijk altijd beter. Gebruik een speciaal product voor houten meubels om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk mooi blijven. Eén of twee keer per maand schoonmaken is voldoende. Tussendoor kun je een licht vochtige doek gebruiken om je tafel of kast af te nemen.

Voegen in de badkamer

Het is misschien een nare klus, maar de tegels in je douche kun je wel het beste iedere week schoonmaken. Op de voegen hoef je daarentegen niet elke zeven dagen te zwoegen. Ja, het is belangrijk om ze goed te onderhouden en zo schimmelvorming te voorkomen, maar eens per maand is al voldoende.

Meer tips om je douche goed schoon te maken zie je in de video hieronder.

Bron: Taste of home, One good thing. Beeld: Getty Images