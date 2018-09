'Joepie: dankzij de droge zomer zijn er dit jaar minder spinnen'

Het was behoorlijk puffen en zweten in juni, juli en augustus dit jaar… Maar het heeft wel iets opgeleverd.

Zo zouden er dit najaar een stuk minder spinnen zijn, vanwege de uitzonderlijk droge zomer.

Dat komt omdat er dan minder voedsel is geweest voor de spinnen, waardoor er minder eitjes zijn gelegd door vrouwtjes. Het enige nadeel: de spinnen die er wel zijn, zijn gemiddeld wat groter dan normaal. Ook door die warme zomer. De herfst is juist de tijd voor spinnen. Er is dan veel dauw en regen, wat de achtpotige griezelbeestjes fijn vinden.

Welke we dan het vaakst zien? ‘De kruisspin wordt ieder jaar het meest geteld. Die is groot en makkelijk te herkennen’, aldus Peter van Helsdingen van het Kenniscentrum Insecten in Leiden. Wist je trouwens dat spinnen geen insecten zijn? Ze hebben namelijk acht poten en insecten hebben er maar zes. Weet je dat ook weer. En nou maar hopen dat ze lekker buiten in de tuin blijven en niet in je slaapkamer een web maken.

