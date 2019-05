Waarom heel veel mensen dit jaar netto minder vakantiegeld krijgen

Verheug je je al handenwrijvend op het salarisstrookje eind deze maand? In mei wordt het vakantiegeld uitgekeerd, maar dat kan dit jaar nog weleens vies tegenvallen.

Een groot deel van de Nederlandse werknemers ontvangt dit jaar namelijk netto minder vakantiegeld dan normaal.

Arbeidskorting

Dat heeft alles te maken met de versnelde afbouw van de arbeidskorting, zo meldt Telegraaf. Vrijwel alle Nederlanders hebben profijt van minder belasting over hun salaris. Volgens salarisstrookjes-verwerker ADP betekent dit wel een hoger belastingtarief over vakantiegeld voor inkomens vanaf €34.000 per jaar.

€35 meer

Volgens de wet heb je minder recht op belastingkorting naarmate je meer verdient. Voor werknemers met een minimumloon is het echter goed nieuws. Zij houden dit jaar netto juist €35 meer vakantiegeld over. Voor mensen met een modaal inkomen valt de schade overigens mee: zij krijgen zo’n €3 minder. Da’s pak ’m beet 1 ijsje minder deze zomer.

Mensen die fors meer verdienen (tussen de €68.000 en €98.000) gaan het ’t meest merken. De belasting die zij moeten betalen over het vakantiegeld stijgt naar 57,75%.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP