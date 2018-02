Ga je binnenkort op vakantie of een weekendje weg? Het is natuurlijk zonde om de verwarming aan te laten als je er niet bent, maar lager dan deze temperatuur is ook geen goed idee.

Als we toch niet thuis zijn, maakt het ook niet uit hoe koud het is in huis, toch? Je zou denken van niet, maar het kan toch gevaarlijk zijn om de verwarming lager dan 14 graden te zetten.

Waterleiding

Wanneer je de verwarming helemaal uit draait, kan de waterleiding barsten. Door de lage temperatuur kan het namelijk zijn dat deze bevriest. En dat kost je echt veel meer dan de kosten van het verwarmen van je huis.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.