Mis het niet: vannacht kun je vallende sterren én vuurbollen zien

Hoewel vandaag vooral in het teken staat van regen, regen én nog eens regen, is er ook nog een lichtpuntje: vannacht klaart het in het binnenland op veel plaatsen op, waardoor je hoogstwaarschijnlijk heldere oranje vuurbollen in de lucht kunt spotten.

En dit zijn niet zomaar vuurbollen: het gaat namelijk om meteoren van de meteorenzwerm Tauriden.

Brede opklaringen

Hoewel het bijna de hele dag zal regenen, wordt het vannacht uiteindelijk toch weer droog. Tijdens deze opklaringen vriest het licht en kan er mist ontstaan. Omdat de kans op brede opklaringen in de nacht naar zaterdag en zondag vrij groot is, zijn er aan de sterrenhemel mogelijk vallende sterren waar te nemen, zo voorspelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Spectaculaire vuurbollen

De vallende sterren van de Tauriden bewegen traag aan de nachtelijke hemel, met helder oranje lichtstrepen. “Hierdoor kunnen we zelfs spectaculaire vuurbollen zien! De maan is voor 75 procent verlicht en aan het begin van de nacht is dit hemellichaam een flinke stoorzender, waardoor zwakke meteoren moeilijk zichtbaar zijn. Rond 01:40 uur gaat de maan onder en wordt het zicht beter.”

Beste tijdstip

“De beste tijd om in de nacht naar zondag meteoren te spotten is rond een uur of 4. Kijk naar het westen tot zuidwesten op een hoogte van ongeveer 40 graden. De meteoren zijn met het blote oog te volgen. Het is wel koud in de late nacht, zorg voor warme kleding en eventueel een warm drankje,” aldus Janssen.

Bron: AD.