Mishandelde hond is bang voor iedereen, behálve voor deze baby

Hond Nora werd door haar vorige baasjes zo vreselijk mishandeld dat ze nu bang is voor zo’n beetje ieder levend wezen. Elizabeth zag in het asiel toch Nora’s ware karakter en besloot het beestje te adopteren.

“We kregen Nora een jaar voordat we kinderen krijgen. Ondanks dat ze was mishandeld, zag ik haar lieve en zachte aard. Ik wist zeker dat ze een geweldige gezinshond zou zijn als de tijd rijp was. En ze stelde absoluut niet teleur”, vertelt Elizabeth.

Vrolijke baby

Inmiddels hebben Elizabeth en haar man een uit de kluiten gewassen gezin met drie kinderen, drie asielkatten en drie asielhonden. Maar de band tussen Nora en haar zoon Archie is het speciaalst. “Archie is een extreem relaxte en vrolijke baby en alle dieren reageren daar goed op. Nora is bang voor zo’n beetje alles, maar niet voor Archie. Ze is helemaal weg van hem!”

Vriendschap

Het ontzettend schattige duo is inmiddels onafscheidelijk. Als Archie in bad gaat, ligt Nora op de badmat te wachten. Als Archie borstvoeding krijgt, wil Nora ook op schoot. En mazzel voor ons: Elizabeth legt deze prachtige vriendschap vast op Instagram. Dat levert hele zoete plaatjes op:

Wish it. Dream it. Do it. #whpimagine . #nappingwithnora #rescuedog #adoptdontshop Een bericht gedeeld door Elizabeth Spence (@wellettas) op 27 Aug 2017 om 7:22 PDT

Archie & Nora, working for the weekend 😴😴 #whpispyemojis . #nappingwithnora #rescuedog #adoptdontshop Een bericht gedeeld door Elizabeth Spence (@wellettas) op 14 Jul 2017 om 12:59 PDT

Dear, sweet, tolerant Nora ❤️ . #rescuedog #adoptdontshop #archietheanimalwhisperer Een bericht gedeeld door Elizabeth Spence (@wellettas) op 7 Jun 2017 om 1:00 PDT

The best thing to hold onto in life is each other ~ Audrey Hepburn . #nappingwithnora #rescuedog #adoptdontshop . Fujifilm XT1 Een bericht gedeeld door Elizabeth Spence (@wellettas) op 9 Mrt 2017 om 7:05 PST

Bron: Bored Panda. Beeld: Instagram