5 dingen die we stiekem gaan missen nu Kijkshop sluit

Na bijna 44 jaar is het doek gevallen voor Kijkshop. Nee, sommige dingen gaan we niet missen aan de winkelketen, maar deze vijf wél.

1. Betaalbaar en soms een tikje verrassend

Bij Kijkshop kon je nog een blender kopen voor 20 euro. En in welke winkelketen die een focus heeft op elektronica, vind je ineens sieraden bij de kassa? Daarom.

2. Voorloper webwinkel

Dat was Kijkshop toch stiekem wel, om bovenstaande redenen. En dat allemaal voordat we massaal gingen online shoppen met zijn allen. En ja, wij zijn fan van online shoppen, maar zo overzichtelijk als de Kijkshop is ’t nooit meer geweest (keuzestress!).

3. Kijken, kijken, niet kopen

Waar kan dat beter dan bij Kijkshop? Daar is ’t hele concept tenslotte op gebaseerd!

4. Die heerlijke overzichtelijkheid

Wij noemen: rustig kijken, wikken, wegen, formuliertje invullen. En dan het magische moment dat je gekozen product achter een luikje bij de kassa vandaan kwam

5. De Kijkshop had stiekem alles

Kon je een bepaald product zélfs niet bij de Blokker vinden? Dan was er altijd nog de Kijkshop.

En toch kwamen we tot de conclusie dat we al een tijdje niet bij Kijkshop zijn geweest. Dat heeft zo z’n redenen: de service is niet altijd even goed, het aanbod niet groot genoeg en soms duurde het wel érg lang tot je bestelde product achter het luikje vandaan kwam.

Wij zijn benieuwd: ga jij Kijkshop missen?

