Oppassen op de weg: code geel voor dichte mist en gladheid

Moet je vanavond of morgenochtend de weg op? Pas dan extra goed op in de auto: het KNMI heeft code geel afgegeven voor dichte mist en gladheid.

Deze code geel gelt vooral voor automobilisten in het oosten en midden van het land.

Voorkom een beslagen autoruit met het verrassende trucje uit bovenstaande video.

Slecht zicht

Op de plekken waar mistbanken onstaan is het zich soms minder dan 100 meter. In Utrecht is het zicht op bepaalde plekken zelfs een magere 77 meter, meldt Weeronline.

Vriezen

Het zal je daarnaast vast niet ontgaan zijn dat het vannacht gaat vriezen. De temperatuur zal zo’n 4 graden onder 0 komen. Doordat de mist kan aanvriezen, kan het vanavond en zaterdagochtend lokaal spekglad worden, waarschuwt de Verkeersinformatiedienst.

Natte sneeuw

Dit eerste winterweekend belooft een koude te worden: het wordt niet warmer dan zo’n 5 graden te worden. Zondag wordt er in het zuidoosten wat natte sneeuw verwacht.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK:



Bron: Weeronline, NU.nl. Beeld: iStock