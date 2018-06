Mmm, M&M's brengt déze nieuwe smaak op de markt

Naast chocolade, pinda en biscuitvulling komt M&M’s ein-de-lijk met een nieuwe smaak. Helaas is de smaak er maar tijdelijk, maar wij zijn alsnog héél bij!

De nieuwe M&M’s-smaak is namelijk… Crunchy Caramel.

Gouden vruchten

Dit maakt M&M’s zelf bekend in hun eigen krant The Daily Peanut. “Na een uiterst spannende expeditie is het avonturier Blue gelukt. Het maandenlange hakken en graven heeft zijn gouden vruchten afgeworpen”, klinkt het bericht. “M&M’s introduceert een tijdelijke nieuwe smaak…Crunchy Caramel!”

Wachten

Wanneer deze nieuwe smaak in de schappen van de supermarkt ligt, is helaas nog niet bekend. We moeten dus nog even wachten.

Bron: Facebook. Beeld: iStock