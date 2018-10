Stap je binnenkort in het huwelijksbootje of ken je iemand die dat gaat doen? En heb je (of heeft zij) geen zin om honderden of zelfs duizenden euro’s aan een jurk uit te geven die je toch maar één keer draagt? Dan hebben we goed nieuws voor je.

H&M komt namelijk voor het tweede jaar op rij met een collectie betaalbare bruidsjurken.

Wat is daarop uw antwoord?

Voor minder dan € 200,- heb je al een prachtig exemplaar in huis. Van een lange, kanten jurk met een diepe V-hals tot een satijnen exemplaar met spaghettibandjes. Wij zouden tegen alle jurken volmondig ‘ja’ zeggen.

Ben je binnenkort te gast op een bruiloft en heb je nog geen idee wat je aan moet doen? Dan hebben we hier wat inspiratie voor je:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: H&M & Flair. Beeld: iStock