Moeder vliegt het internet over na blunder met schoencadeautje

Zelfs als je kinderen hebt die te oud zijn om nog in Sinterklaas te ‘geloven’, blijft het leuk om ze te verrassen met een kleinigheidje in hun schoen. Maar bij déze moeder liep dat even onverwachts helemaal verkeerd af…

Haar dochter slingert een hilarische tweet de wereld in over het incident en die vliegt het internet over.

Slechte combinatie

De 17-jarige Belgische Mieke schrijft op haar pagina: “Mijn moeder wilde heel lief chocolademuntjes in mijn schoenen stoppen, maar was vergeten dat de vloerverwarming aanstond.” Tja en dát is natuurlijk niet zo’n handige combinatie. Haar mooie gympen hebben de lieve actie van haar moeder dan ook niet overleefd:

Mijn mama wou kei lief zo chocolade muntjes in mijn schoenen steken maar was vergeten dat de vloerverwarming aan stond…. rip airforces — Mieke 🥰 (@Mieke_De_Boey) November 22, 2019

Gezinsvlogger Doortje heeft een paar handige tips voor cadeautjes die wél perfect zijn voor in de schoen:

