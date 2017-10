8 dingen die alle moeders en dochters samen zouden moeten doen

Moeders en dochters hebben een speciale band. Door drukke schema’s kan het voorkomen dat jullie elkaar wat minder zien. Hoe leuk is het dan om een gezellig moeder-dochter-uitje te plannen. Goed voor jullie relatie en een ware energieboost.

Jolanda en Kelly deden vorig jaar het ultieme moeder-dochteruitje: de Libelle Zomerweek! Dolle pret, zie je wel in de video.

1. Naar de sauna

Heerlijk een dag samen relaxen en bijkletsen in de wellness. Boek nog een extra behandeling, zoals een ontspannende massage, en jullie kunnen er weer tegenaan.

2. Een driegangendiner koken

Nodig de rest van jouw gezin uit en kook een heerlijke maaltijd samen. Leuk om je dochter wat kneepjes van het koken te leren – of je door haar te laten inspireren iets nieuws te maken.

3. Girlsnight

Als de mannen een avond weg zijn, maak er dan een echte girlsnight van. Haal de maskertjes, nagellak en romantische komedies (of enge horror) maar uit de kast.

4. Volg een workshop

Ga bijvoorbeeld samen bonbons maken of servies beschilderen. Laat je creativiteit de vrije loop en leer van (of lach om) elkaars kunstwerken.

5. Samen naar een concert

Ga bijvoorbeeld naar een ‘fout’ optreden. Dikke pret gegarandeerd. En wie weet, heeft deze zanger(es)/band wel 2 nieuwe fans erbij.

6. Naar een onbekende stad in Nederland

Pak de trein naar een stad in Nederland waar jullie nog nooit zijn geweest en speel toerist in eigen land. Zo kom je nog eens ergens! Plus, lekker shoppen en daarna lunchen kan overal.

7. Op vakantie

Een week naar de zon of een stedentripje in een weekend, om daarna thuis te komen met de mooiste foto’s en hilarische herinneringen.

8. High wine

Weer eens iets anders dan een high tea. Geniet van allerlei soorten wijnen met heerlijke hapjes. Een prima setting voor goede gesprekken.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock