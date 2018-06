Moeder schrikt zich wild als ze een filmpje van haar fietsende zoontje (5) bekijkt

Een vrouw schrok zich een ongeluk toen ze op haar telefoon een filmpje van haar kleuterzoon aan het bekijken was.

Het jongetje fietste nietsvermoedend rond op het terrein van Oldway Mansion, een prachtig buitenverblijf uit de negentiende eeuw in Engeland, toen zijn moeder op camera een schim van een vrouw zag die ze niet kon verklaren.

De moeder zag de beelden pas die avond op haar telefoon vlak voor ze ging slapen. Daarna kan ze geen oog meer dichtdoen. “Mijn echtgenoot en ik konden het niet verklaren. We hebben geen flauw idee wat het geweest kan zijn.”

‘Vrouw zag er niet uit als een beveiliger’

Niet lang daarna besloten de ouders van het jongetje aan de bel te trekken bij de beheerders van de Oldway Mansion, om te kijken of zij enig idee hadden wie de vrouw in het filmpje was. De beheerders verzekerden de moeder echter dat er die dag alleen mensen van de beveiliging binnen zouden kunnen zijn geweest.

De moeder gelooft er echter niks van dat deze dame een beveiliger was: “Voor zo ver ik kon zien, was dat absoluut geen beveiligingsagent. De jurk en haar uitdossing lijken eerder Victoriaans.” Wie goed kijkt, ziet dat de vrouw een jurk droeg met kanten mouwen.

Wat kan het zijn geweest? Spooky…

