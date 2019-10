15x dít wil je allemaal nog met je moeder doen voordat ze 80 wordt

Eigenlijk is tijd het waardevolste bezit dat we hebben. Je kunt het met al het geld of alle roem van de wereld niet kopen. Je krijgt het ook nooit terug.

En daarom is tijd kostbaar. Besteed je kostbare tijd dus aan de mensen die er écht toe doen in jouw leven. Zeker nu ze er nog zijn.

Want niemand heeft het eeuwige leven. En je moet er niet aan denken, maar sommige dingen kunnen niet meer als je vader en moeder ouder worden. Wil je iets gezelligs ondernemen met je moeder? Wij weten wat je allemaal zou kunnen doen. Sterker nog: dit lijstje is geweldig om af te vinken samen met je moeder, nog voordat ze 80 jaar wordt.

Ga op vakantie naar een leuke stad. Geen mannen of kleinkinderen mee. Jullie samen naar een mooie stad waar veel te doen is. Kletsen, een museum in. Samen zijn. Kies samen een nieuwe hobby uit. Ga tekenen, schilderen, fotograferen. Laat je inspireren en heb die lol samen als jullie wekelijks aan de bak moeten met een pot klei of een vel met houtskool. Laat jullie mooi op de foto zetten en print die foto’s uit. Het lijkt zo suf, maar later ben je er blij mee. Voer goede gesprekken. Over dromen, wensen, de toekomst. Vraag en luister naar haar. Ga met haar naar haar trouwplek terug. Of naar de straat waar ze is opgegroeid. Dan komen de mooiste verhalen boven. Samen een nieuw kapsel nemen. Dat wordt giechelen als jonge meiden. Laat lekker jullie nagels doen. Ga alle oude fotoalbums door en blik terug op toen, op vroeger, op dat gezinsleven van toen wat er nu niet meer is, maar wat je nog altijd koestert. Drink een wijntje te veel en ga samen dansen. Of ga lekker theeleuten bij een high tea. Neem haar mee naar een hippe stad en eet de hele dag lekkere taartjes. Ga wandelen op het strand en waai uit. Alle zorgen en stress bestaan even niet. Boek een dagje sauna, inclusief massage en bubbelbaden. Lekker kletsen en tutten: o zo fijn en ontspannend. Een dag bioscoop en dan het liefst met een gekke 3D-bril op. Dan weet ze ook niet wat ze meemaakt. Gaan jullie daarna lekker een hapje eten. Ga met haar samen langs bij haar beste vriendinnen. Of organiseer een vrouwendagje: jullie beste vriendinnen samen: dat zorgt geheid voor nieuwe lollige herinneringen. Laat haar weten hoe dol je op haar bent. Stuur een mooie kaart, een lange brief. Nu kan het nog. Waarom wachten met die lieve woorden?

