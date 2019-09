Moeder leert zoon (12) die een grote mond heeft op school een lesje

De grootste schoolnachtmerrie werd werkelijkheid voor een Engelse tiener die een grote mond had tegen zijn leerkrachten. Niemand minder dan zijn moeder kwam vrijdagmiddag de volle klas binnengewandeld om een uurtje wiskunde bij te wonen, zittend naast zoonlief.

Moeder Becky Crandley (30) was het zat: ze ontving de zoveelste e-mail met een melding over haar zoon. Hij zou onbeschoft gedrag vertonen in de lessen op school. De 12-jarige jongen zit in de 1e klas van het middelbaar onderwijs en spreekt de leraren flink tegen. Strafwerk, nablijven en ergens anders zitten werkten niet om het af te leren, en dus besloot ze er zelf een stokje voor te steken.

Advertentie

Rood hoofd

En hoe kun je een puberjongen dan het beste straffen? Natuurlijk met een actie waarbij moederlief betrokken is. In samenspraak met de directie van zijn school kwam ze vrijdag het laatste lesuur van de week meedoen. Nadat zijn moeder zelfverzekerd de klas binnenstapte als een echte student, werd zoon Harley in no time helemaal rood en kon hij wel door de grond zakken toen ze naast hem kwam zitten. Klasgenoten moesten lachen, Harley was muisstil en dus leek haar missie geslaagd.

Verrassing

Helaas viel het de moeder wel op dat niet alleen Harley verkeerd gedrag vertoonde, ook zijn klasgenoten hadden volgens haar geen respect voor de docenten: “Misschien moeten zij ook eens een verrassingsbezoekje aan de klas brengen om orde op zaken te stellen”, laat Becky weten.

Zijn moeder hoopt dat zoonlief het nu in ieder geval heeft begrepen. “Hij is totaal niet agressief, maar hij heeft geen respect voor leerkrachten. En dat is frustrerend. Hij is een intelligente jongen, maar hij gedraagt zich zo om erbij te horen.”

👫 Becky Crandley, cansada de la actitud de su hijo hacia sus profesores, decidió acompañarlo a la escuela como parte de un experimento ‘sorpresa’. https://t.co/B5t6QL79jt — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) September 22, 2019

Voor Libelle’s reisvlogger Bonnie is het ook iedere keer weer een uitdaging om met een puber op vakantie te gaan. Want hoe zorg je ervoor dat iets niet ‘stom’, ‘saai’ of ‘voor oude mensen’ is?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock