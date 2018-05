Dit zijn de meest gegeven cadeaus voor Moederdag

Zondag 13 mei is het Moederdag. Om je cadeautje op tijd in huis te hebben, is het geen gek idee om het nu al te bestellen. Inspiratie nodig?

We doken in het koopgedrag van moederliefhebbend Nederland en haalden daar de vijf bestverkochte Moederdag-cadeaus op Bol.com uit. Nou, (groot)moeders, de kans is groot dat jullie dít kunnen verwachten de dertiende…

1. Beautyproducten

Een lekkere douchegel, scrub, bodylotion of dagcrème doet het nog altijd goed. Pakketten van Rituals gaan momenteel als warme broodjes over de toonbank. Net als deze gezichtsepilator.

2. Parfum

Ook altijd een schot in de roos: een lekker luchtje. Bestsellers zijn nu ‘Lady Million’ van Paco Rabanne, ‘Noa’ van Cacharel en ‘La vie est belle’ van Lancôme.

3. Koffiezetapparaat

Koffiezetapparaten zijn ook in opmars als het op Moederdag aankomt. Of het nu een apparaat met pads, cups of verse bonen is: de geur van koffie laat een moederhart sneller kloppen.

4. Keukenspullen

Van een snijplankenset en keukenmachine tot en met een vijzel van topchef Jamie Oliver en een blender: zo blijft mams met plezier de keuken induiken. En o ja, een gezellige Moederdag-mok blijft ook recept voor een dikke knuffel.

5. Sieraden

Armbanden, kettingen en ringen zijn sowieso een prachtig gebaar, maar vooral horloges zijn momenteel populair als Moederdag-cadeau.

Bron: Bol.com. Beeld: iStock

