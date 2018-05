10 dingen die iedereen met een moeilijke naam herkent

Helaas hebben we niet alles zelf in de hand in het leven, zoals welke naam je krijgt bij je geboorte… En als je ouders hebben gekozen voor een prachtige, maar ingewikkelde naam, dan kan dat wel eens tot lastige situaties leiden.

Daarom deze 10 dingen die iedereen met een moeilijke of ‘aparte’ naam herkent.

1. Je hebt het gelijk in de gaten als iemand je naam verkeerd dreigt op te lezen, dus grijp je in voordat het gebeurt.

2. Je hebt het compleet geaccepteerd dat er in Word een rood lijntje onder je naam verschijnt.

3. Het komt regelmatig voor dat je iemand voor het eerst ontmoet en weer een nieuwe variant van je naam hoort, die je nog niet kende.

4. Als iemand anders je naam fout uitspreekt, lachen je vriendinnen je altijd uit.

5. Soms laat je het maar gewoon gaan, voor je eigen geestelijke gezondheid.

6. Vroeger was je iedere keer weer een beetje teleurgesteld als jouw naam er wéér niet tussen hing op het winkelrekje met sleutelhangers of mokken met naam.

7. En zelfs nu nog: op de flessen cola met naam in de supermarkt. Of… waar dan ook.

8. Een tafeltje bij een restaurant reserveren kost minimaal 5 minuten, voordat ze eindelijk je naam goed hebben gespeld.

9. Je hoort zó vaak de vraag: ‘Waar komt die naam vandaan?’ Gewoon, van mijn ouders.

10. Jouw naam heeft inmiddels zoveel afkortingen, dat je niet eens meer naar het origineel luistert.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia Beeld: iStock