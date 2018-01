Mollen met Malin: 'Dubbele moord, dubbele moord'

Molloten, moltalk, het molboekje(?!), het deed Libelle’s Malin nooit wat. Dit seizoen is ze overstag gegaan en kijkt ze eindelijk naar Wie is de Mol? Met deze week: de emoties lopen hoog op.

De eerste kandidaat is naar huis, de groep is verenigd in Tbilisi en het is tijd voor nieuwe opdrachten. Het regenachtige weer mag de pret niet drukken, want de markt is toch overdekt. Kan de Mol weer achterover leunen? Let op: spoilers!

De eerste opdracht is er écht een waarin de Mol kan gaan klooien. Er moeten marktkooplieden worden gevonden aan de hand van foto’s en er moet geld worden gewisseld. Hoe meer geld er is, hoe meer vakjes er bedekt kunnen worden in de kraam van Art en hoe groter de kans is dat het saldo in de pot (nu -3000 euro) weer richting de plus gaat. Chaos gegarandeerd dus.

Misbruik van maken

Degene die zich ont-zet-tend verdacht maakt tijdens het ren- en vliegwerk over de markt, is Olcay. Hallo, bij het eerste wisselmoment de helft van het geld vergeten? Wie doet zoiets nou? Niet dat zij de enige is die voor verwarring zorgt. Er is, om met de woorden van oud-deelneemster Ellie Lust te spreken, absoluut géén etherdiscipline. En daar maakt Ruben gretig misbruik van, zo lijkt het.

Met de marktopdracht verdient de groep 860 euro, een druppel op een gloeiende plaat. Gelukkig is het direct tijd voor opdracht nummer twee – maar tussendoor zien we eerst nog even hoe het eerste verbondje wordt gesloten. Loes en Ruben vertrouwen elkaar voor geen meter en besluiten beiden de uitspraak keep your friends close, but your enemies closer ter harte te nemen.

Verhaal over verraad

Opdracht nummertje twee is een avondje uit met een (soort van) onvermoede wending. Jaja, ik (en misschien jullie met mij) had al zo’n vermoeden dat we nog niet het laatste hadden gezien van de afvaller. Na drie rondjes stoelendans was het tijd voor… Return of the Ron!

Oh oh oh, wát een dilemma leverde dat op. Blijven zitten voor de te verdienen 2000 euro? Of bij Ron aanschuiven zodat hij weer in het spel zou komen en de groep cruciale aanwijzingen zou krijgen voor de volgende opdracht? Geheel in lijn met het toneelstuk dat op de achtergrond plaatsvindt (Julius Caesar, lekker zo’n verhaal over verraad) wordt er aan alle kanten woest nee geschud. Ron komt níet terug in het spel.

De enigen die daar moeite mee lijken te hebben? Ruben en Stine. En Loes, zegt ze, maar zij komt niet verder in de loge dan haar handen theatraal voor haar ogen slaan. “Dubbele moord, dubbele moord”.

‘Ik moet écht heel nodig naar de wc’

Een dag later maken de 9 verraders zich op voor de volgende taak. Stine, Emilio, Bella en Simone staan er sowieso goed voor: zij hebben allen een joker op zak.

In de Georgische zon mogen de deelnemers lekker schuiven en rijden met grind. Alle deelnemers? Nee, niet alle. Jean-Marc ‘snapt er niks van’. “Ik weet niet goed wat links en rechts is en al helemáál niet wat onder en boven is.” Is dit een doelbewuste sabotage of is er meer aan de hand?

Onder leiding van een enthousiaste en – het moet gezegd worden – motiverende Jan wordt afgerond 30 meter aan steentjes weggehaald. Het levert ze 1500 euro op, wat de pot op -640 euro brengt. Wie maakt zich (weer) verdacht? Olcay natuurlijk, die moet een halfuur voor het einde ECHT HEEL NODIG NAAR DE WC.

De afvaller

En dan is het tijd voor de test… maar niet voor een afvaller. Een stoel blijft leeg tijdens de uitslag van de test: Jean-Marc heeft drie nachten niet geslapen en besluit daarom uit eigen beweging Wie is de Mol te verlaten. Spijt heeft hij niet, zegt hij, want het was een fantastische en intense ervaring. Nu rest nog maar één vraag: WIE is de Mol?

En wie verdenkt wie?

Olcay laat er niets over kwijt (zou ze dan toch…)

Jan verdenkt Ruben

Ruben verdenkt Emilio, Stine, Olcay, Simone en, vooruit ook maar, Loes

Loes verdenkt Stine, Emilio, Simone en Olcay

Simone verdenkt Jan, Ruben, Loes en Stine

Emilio vindt eigenlijk alleen Bella verdacht (‘ze doet he-le-maal niks’)

Bella denkt hetzelfde, maar dan van Stine

En Stine? Die denkt dat de Mol zich stilhoudt. ‘Een stille leider’. Of lijder natuurlijk, maar daar gaan we maar even niet vanuit.

KORTOM: het staat allemaal nog open! Al is het natuurlijk wel opvallend dat drie mensen Stine verdenken.

PS: in de WidM-app sta ik op 356 punten (van de 400). Nog steeds niet heel verkeerd voor een beginner. Oh en de Mol? Simone. Duh.

PPS: ook zo benieuwd naar de oplossing van opdracht twee (in het theater)(waar ze toch geen geld kregen)? Chris Zegers legt ‘m hier uit.

Beeld: AVROTROS