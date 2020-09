Opgelet: dít is het moment om bloembollen te planten (en zo doe je dat)

Het is pas september en de herfst is net begonnen, maar laten we het even over het voorjaar hebben. Als je dan namelijk van een fijne tuin wilt genieten, is dít het moment om daarmee te beginnen. Bloembollen kun je het beste nú planten.

En wij leggen je uit hoe je dat het beste doet.

Moment bloembollen planten

Bloembollen planten doe je tussen half september en half december. Omdat het weer in september en oktober nog vrij mild maar niet te warm is, is dat de állerbeste tijd om bloembollen te planten. Hoe later je het doet, hoe groter de kans op een te natte of koude grond, waardoor de bloembollen kunnen verrotten of bevriezen. En bedenk ook: hoe eerder je de bollen in de grond stopt, hoe eerder je in het voorjaar kunt genieten van mooie bloemen in de tuin.

De plek kiezen

Bloembollen planten is niet moeilijk en je kunt het vrijwel overal doen. Of je ze in een bloempot of in het gras plant, maakt niet uit.

Als je voor die 2e optie gaat, is het wel belangrijk om even op te letten of je de bloembollen niet te dicht bij een vijver of sloot plant. Niet alle bloembollen kunnen tegen zo’n natte ondergrond. Check daarvoor dus eerst altijd even de verpakking van de bloembollen.