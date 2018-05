Door een nieuwe app hoeft niemand ooit nog vuile was te hebben. Momify ontwikkelt namelijk een soort Tinder voor je wasgoed. De app matcht millenials met ‘wasmoeders’.

Op het startscherm van de app kun je aangeven of je mee wil doen als gebruiker of als wasmoeder. Vervolgens voer je je adres, de hoeveelheid was en het tijdstip dat het beste voor je uitkomt in. Als wasmoeder kun je ook instellen hoe ver iemand bij je vandaan mag wonen en hoeveel was je wilt draaien. Natuurlijk doe je dit niet voor niks; je kunt ook opgeven hoeveel geld je voor een wasje vraagt. De app matcht vervolgens wie er bij je past.

De app wordt nog getest

Momify is nog bezig met het testen van de app, maar hoogstwaarschijnlijk hoeft vanaf september dit jaar niemand meer met een berg was te zitten. Dan is de app via de App Store en Google Play te downloaden. Volgens Momify zijn de testers ‘erg enthousiast’. En dat kunnen we ons zeker voorstellen.

Zo moet de app eruit komen te zien:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock