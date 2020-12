Geinig: zo maak je van je mondkapje dé kerstdecoratie van 2020

De kans is groot dat je je een jaar geleden nog niet kon voorstellen dat het zo ‘normaal’ zou worden om over straat te lopen met een mondkapje op. Maar dat is tegenwoordig helaas wel de realiteit. We kunnen gerust stellen dat het mondkapje daardoor wel een beetje symbool staat voor het jaar 2020.

En dus mag het mondkapje natuurlijk niet ontbreken in de kerstdecoratie.

Mondkapje kerstdecoratie

Dat het mondkapje prima volstaat als kerstdecoratie, bewezen de corona kerstballen al eerder. Het feit dat deze overal zijn uitverkocht, laat zien hoe enthousiast we worden van deze grappige ornamenten. Heb je de plank misgeslagen en dus geen mondkapje kerstdecoratie weten te bemachtigen? Niet getreurd, want je kunt ook héél gemakkelijk zelf de decoratie maken.

Het enige dat je nodig hebt, zijn twee (wegwerp)mondkapjes en een schaar. Hiervan kun je namelijk heel gemakkelijk een kerstengel maken. En dat staat énig in je boom. Wil je weten hoe je dat precies maakt? Meester Sander legt het in deze video haarfijn uit: