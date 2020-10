Mondkapje maken? Gebruik dit in elk geval níet als filter

Nu voor heel Nederland een dringend mondkapjesdraagadvies geldt, worden de naaimachines weer uit de kast getoverd. Groot gelijk, want een eigen mondkapje is natuurlijk véél leuker dan zo’n wegwerpexemplaar. Maar welke stoffen kun je daar nou het best voor gebruiken? En voor het filter?

Geen stofzuigerfilter, in ieder geval. Daarvoor waarschuwt het RIVM.

Anders dan eerder getipt werd, kun je beter toch geen stofzuigerzak of stofzuigerfilter gebruiken voor het filter in je mondkapje. Volgens het RIVM zijn die niet bedoeld om (langdurig) in contact te komen met de huid of om doorheen te ademen. Ze zijn bestemd en getest voor het gebruik in stofzuigers, niet als materiaal voor mondkapjes. Omdat niet met zekerheid gezegd kan worden of het gebruik veilig is, raadt het RIVM het gebruik van een stofzuigerzak of -filter bij het maken van een mondkapje dan ook af. Wat voor filter je dan beter kunt gebruiken? Verschillende mondkapjeswebshops verkopen PM 2.5-filters:

T-shirts en beddengoed

Verder adviseert het RIVM textiel dat bedoeld is om in contact te komen met de huid. Denk aan lakens, theedoeken, kleding (o.a. shirts en blouses) of nieuw textiel. Heb je een nieuwe stof gekocht? Was het dan eerst op 60 graden. Zo was je eventueel achtergebleven chemische stoffen eruit. Snel last van huidirritatie? Maak dan een mondkapje van niet-gekleurd textiel, oude (schone!) theedoeken bijvoorbeeld, of wit beddengoed.

Aan de slag

Een stofje uitgekozen? Vergeet het elastiek niet. Afhankelijk van de maat van je mondkapje heb je tussen de 45 en 57 centimeter aan elastiek of lint nodig. Met dit patroon en stappenplan maak je vervolgens zelf heel makkelijk een mondmasker. Print je het patroon liever uit? Dat kan hier.

Gedragen? In de was ermee

Was je zelfgemaakte mondkapje na ieder gebruik op 60 graden op een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe.

Liever een gezichtsscherm? Zó gemaakt met dit 3-stappenplan:

