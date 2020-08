Zo maak je je herbruikbare mondkapje goed schoon zónder wasmachine

Hoewel je mondkapje in de wasmachine wassen een goed idee is, heb je niet altijd de tijd (of genoeg was) om de machine te laten draaien. Gelukkig heb je de wasmachine ook niet per se nodig om jouw mondkapje effectief te reinigen.

Het is zonde om de wasmachine aan te zetten voor een half wasje. Dus heb jij je mondkapje op korte termijn weer nodig en heb je geen tijd of zin om te wassen? Dan kun je het volgende doen.

Er zijn 2 makkelijke manieren om je mondkapje te wassen zonder wasmachine. Volgens microbioloog Jason Tetro kun je viezigheid en ziekteverwekkers van je kapje makkelijk verwijderen door het met de hand te wassen of te stomen.

Handwas

Het is snel, makkelijk en effectief om je mondkapjes met de hand te wassen. Om zo veel mogelijk viezigheid en bacteriën van je kapjes af te krijgen, gebruik je een beetje zeep of wasmiddel. Zorg dat de temperatuur van het water boven de 70 graden is, zodat ziekteverwekkers geen kans meer hebben.

Om je masker zo schoon mogelijk te krijgen, is het belangrijk om het kapje eerst goed te wassen met zeep of wasmiddel. Daarna spoel je hem goed uit en laat je het 5 minuten liggen in water met een temperatuur boven 70 graden. Alleen nog even laten drogen, et voilà.

Stomen

Heb je toevallig een stomer in huis die je normaal gesproken gebruikt om de vouwen uit je kleding te krijgen? Mooi, want door de stomer een halve minuut op je kapje te zetten, dood je alle bacteriën. Klein nadeel: het stomen verwijdert geen viezigheid, zoals make-up resten en talg. Het is daarom vooral een ideale oplossing als je zelfs voor een handwas geen tijd hebt.

Zó maak je zelf in 10 minuten een herbruikbaar mondkapje:

Bron: Well + good. Beeld: iStock