Monopoly brengt déze verandering aan in het spel: “Niet meer van deze tijd”

Bij hamertenen is het gewricht tussen het eerste en tweede kootje gebogen en tussen het tweede en derde kootje gestrekt. Heb jij hier last van? Medisch pedicure Ghislaine Dellepoort legt uit wat je ertegen kunt doen.

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: meestal kun je niets doen om hamertenen te voorkomen. Ghislaine: “Het treedt op bij de middelste tenen, dus niet bij de grote en kleine teen. Het gewricht tussen het eerste en tweede kootje van de teen is gebogen, waardoor een kromming van de teen optreedt.” Dit is de zogenaamde hamervorm.

Advertentie

Geen eenduidige oorzaak

Er is volgens de medisch pedicure geen eenduidige oorzaak van hamertenen. Meestal komt het door een standafwijking van de voet, verkeerd schoeisel of te korte of slappe pezen. “Soms is de oorzaak een voetafwijking als platvoeten of een holle voet. Verder zijn hallux valgus, ouderdom, reuma en diabetes ook veelvoorkomende oorzaken. Pas ook op met te kleine schoenen. Als je die te lang draagt kunnen je tenen vergroeien, met hamertenen als gevolg.” Deze laatstgenoemde oorzaak van hamertenen heb je dus wél zelf in de hand.