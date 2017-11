We blijken Monopoly al ons hele leven verkeerd te spelen

Denk je aan de feestdagen, dan denk je aan eten en gezelligheid met familie. En aan bordspelletjes als Monopoly. Wat blijkt: we spelen dit spel al tijden verkeerd.

Er is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws: discussies over de spelregels van Monopoly zijn verleden tijd. Het slechte nieuws: jij had al die tijd ongelijk. Het blijkt namelijk zo te zijn dat wanneer je besluit niet te kopen waar je op staat op het Monopoly-bord, er door alle andere spelers geboden mag worden.

Officiële spelregels

Ja, het is echt waar. De Britse Metro besloot het te checken bij de makers van het spel en de officiële reactie luidt als volgt: “Om avondvullende discussies te voorkomen moeten spelers zich aan de officiële spelregels houden. Die officiële spelregels zijn inderdaad dat er geboden mag worden door alle spelers.” Toch handig om te weten nu het Monopoly-seizoen weer van start gaat.



Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.