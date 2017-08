Brrr: 'monsterwesp' komt binnenkort richting Nederland

De Aziatische hoornaar, ofwel de ‘monsterwesp’, komt onze kant op. En dat is slecht nieuws.

Want de wesp – die dubbel zo groot is als het normale geel-zwarte insect – kan heel erg vervelend steken.

Eten

En dat is niet alles. Ook is het dier gevaarlijk voor honingbijen, want die eten ze graag. De wesp kwam voor het eerst in Europa omdat ze in potten verstopt zaten die uit China kwamen.

Die potten werd naar Frankrijk gebracht en sindsdien zijn imkers daar een beetje in paniek, want honingbijen zijn heel erg belangrijk voor ons voedsel en worden bovendien bedreigd. Bijen bevruchten planten en als dat opeens minder zou gaan gebeuren, dan kunnen oogsten sneller mislukken en dan kan de landbouwproductie afnemen.

Al best dichtbij

Na Frankrijk is de gigantische wesp ook al in Engeland en België gespot. “Het is een kwestie van tijd voordat deze wesp in Nederland opduikt”, meldt onderzoeker Tjeerd Blacquière. “In Vlaanderen is hij op ongeveer 40 kilometer van de Nederlandse grens gesignaleerd. Dat toont aan dat hij ook in ons Nederlandse klimaat waarschijnlijk prima kan overleven.”

Bron: AD. Beeld: iStock