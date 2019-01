Wauw: zó machtig mooi was de bloedmaan van vanochtend

Een mooie beloning vanochtend voor alle vroege vogels: de donkerrode ‘bloedmaan’ was door het heldere weer maar al te goed te zien. En dat leverde hele spectaculaire plaatjes op.

Spektakel

Met een temperatuur van tussen de -5 en -10 graden was het pittig koud vannacht. Maar dat deerde de echte bikkels niet. Want hoewel de totale maansverduistering ‘pas’ om 5.41 uur plaatsvond, stonden de eerste fanatiekelingen al om 3.45 uur klaar om het spektakel vast te leggen.

Advertentie

Maansverduistering

Even een snel lesje aardrijkskunde. Zo’n maansverduistering als vanochtend vroeg komt maar heel af en toe voor. Het vindt plaats als de aarde precies tussen de zon en maan in komt te staan. De maan staat dan als het ware ‘in de schaduw van de aarde’. Er valt dan geen zonlicht meer op de maan. Het zonlicht gaat wél langs de aarde. De dampkring buigt het licht af naar de maan, en rood licht wordt het beste afgebogen. Daarom kleurt de maan tijdens zo’n verduistering rood. Dat wordt dus ook wel een ‘bloedmaan’ genoemd.

Even geduld

Voor wie vanochtend nog lekker onder de wol lag: geniet maar even goed van alle mooie foto’s hieronder. Pas in 2025 is er namelijk weer zo’n mooie bloedmaan te zien.

Het was de moeite van een korte nacht meer dan waard. Wat een prachtig gezicht. #bloedmaan pic.twitter.com/JWCA2gvrhF — roel botter (@roelbotter1) January 21, 2019

Bron: RTL Nieuws & NU.nl. Beeld: ANP

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!