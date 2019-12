7 mooie manieren om de onderkant van je kerstboom te verbergen

Heb jij je kerstboom ook al opgetuigd? Dan staat-ie er vast prachtig bij. Maar als je ogen van de piek naar de voet glijden, stoor je je misschien aan die lelijke onderkant.

Er zijn 7 manieren om de kluit (met pot) of kerstboomstandaard zo mooi mogelijk te verbergen:

1. Kerstcadeaus

Doe jij aan kerstcadeaus? Leg ze dan onder je kerstboom. Staat heel feestelijk, bedekt de onderkant én maakt je familieleden razend nieuwsgierig naar wat zij krijgen. Maar ja, nadeel is wel dat als het eenmaal Kerst is geweest en de cadeaus zijn uitgepakt, je weer met een kale onderkant zit. Oplossing daarvoor: je kunt ook lege dozen onder je kerstboom leggen. Pak ze in alsof het cadeautjes zijn, et voilà.

2. Mooie mand

Door je kerstboom (met pot en al) in een mand te hijsen, zorg je voor een natuurlijke en warme sfeer in je woonkamer. Nu nog even kiezen of je een dicht gevlochten, of open mand wilt.

3. Gietijzeren ton

Hou je van een industriële look? Dan is een gietijzeren ton om je kerstboom in te zetten een gaaf idee. Kijk eens wat een resultaat het oplevert:

4. Imitatievachtje

Je kunt ook een imitatievachtje om de kluit of standaard van de kerstboom heen leggen. Of het nu een schapen-, geiten- of pantervachtje is: je kerstboom en kamer worden er nóg knusser van.

5. Wollen plaid

Ook zo’n lekker knusse oplossing, is een wollen plaid onder je kerstboom neer te leggen.

6. Kerstboomrok

En dan zijn er natuurlijk nog kerstboomrokken. Groen, rood, goud, fluweel, plastic, linnen: je hebt die in alle soorten en maten.

7. Papieren zak

Een heel nonchalante optie, is om een grote papieren zak om de kluit of standaard te doen. Dit zorgt voor een heel speels en stijlvol resultaat.

