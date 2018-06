Het mooie weer heeft ook een groot nadeel: het is té droog

Dat het buiten warm is, is maar wat lekker. Die zomeravonden in de tuin – eindelijk kan het.

En dus hoor je maar weinig mensen klagen. Toch heeft het zomerweer ook wat nadelen.

Het is namelijk de komende tijd erg droog. Bijna té droog. Juni is de droogste maand ooit geweest in ons land en vanaf 1 april is het nog nooit zo warm geweest. De gemiddelde temperatuur was tenminste 15,2 graden in juni. Dat is een record: eerder werd het maximaal gemiddeld 14,9 graden.

Pas op je tuin

Klinkt lekker, maar dat is het niet. Dat is namelijk geen goed nieuws voor alle planten, die helemaal niet tegen zoveel hitte achter elkaar kunnen. Voor de tuin is het dus allesbehalve gunstig. Een goede tip is dus veel sproeien.

De grootste problemen worden zo half juli verwacht. Dus wees er op tijd bij en begin nu al met sproeien. En zet je favoriete bloemetjes in de schaduw.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock