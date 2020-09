Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Ruud hoe Libelle zijn overleden vrouw voor even weer tot leven wekt.

Toen wij in 1975 trouwden, heb ik mijn vrouw Marijke een abonnement op Libelle gegeven. Al die tijd lees ik het blad dus ook, maar uitsluitend tijdens vakanties en met enkele jaren vertraging. Zo ben ik inmiddels beland in 2015. Als Marijke mij hoorde lachen, wilde ze altijd weten wat ik aan het lezen was. Meestal waren het de columns van Wieke en Marijke had aan een paar woorden genoeg om zich de betreffende column te herinneren, waarna we samen lachten. We konden ook veel lol hebben over de rubriek 7 jaar jonger. “Die is pas 45, ik dacht dat ze tien jaar ouder was”, of: “Die ziet er goed uit voor haar leeftijd”. Twee jaar geleden is Marijke overleden en het is voor mij heel bijzonder dat zij de Libelles die ik nu lees in handen heeft gehad. Ik vraag me bij elke bladzijde af wat zij ervan had gevonden. Zo komt ze weer even tot leven.

Ruud Vorstermans

