Dít is de mooiste en goedkoopste bestemming in Europa

Ben je nog opzoek naar een mooie vakantiebestemming, maar wil je ook een beetje op je budget letten? Déze bestemming is een van de goedkoopste en mooiste binnen Europa.

Een land dat hoog op het lijstje van goedkope, maar vooral mooie vakantiebestemmingen staat is Estland, en dan in het bijzonder de indrukwekkende hoofdstad, Tallinn.

Goedkoop

Het is misschien niet het eerste land dat in je opkomt bij het uitzoeken van een vakantie, maar dat is geheel onterecht. Want deze stad heeft veel te bieden, en dat ook nog eens voor een klein budget. Een avondje uit eten gaan wordt een feestje, want ook dat is goedkoop in Tallinn.

Indrukwekkend

Maar wat valt er allemaal te beleven in Tallinn? Rondslenteren in de stad is allesbehalve saai. Het barst namelijk van de gezellige straatjes, oude pleintjes en mooie natuur. En voor de cultuursnuivers onder ons: er zijn prachtige kathedralen en je vindt er een van de oudste apotheken van Europa. Daarnaast kun je op diverse plekken genieten van een indrukwekkend uitzicht over de stad en de haven. Oh, en het is ook maar twee uur vliegen vanaf Amsterdam. Dat is nog eens mooi meegenomen.

