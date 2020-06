Vakantie in eigen land: dit zijn de mooiste stranden in Nederland

Nederland heeft prachtige stranden voor zowel zonaanbidders als wandelaars. Voetjes in het zand, zeebriesje in je gezicht en het geluid van de golven op de achtergrond. Ook in Nederland kun je genieten van een ontspannen strandvakantie. Dit zijn de mooiste stranden van ons land.

Waar leg jij je handdoek neer deze zomer?

Dit is de zuidelijkste badplaats van ons land. Het is een geliefde vakantiebestemming en wij snappen wel waarom. Het strand is 10 kilometer lang en mooi breed, dus genoeg plek voor iedereen. Rondom het strand ligt natuurgebied Het Zwin. Je kunt prachtige wandelingen maken door dit natuurgebied. En het leuke is, je wandelt via dit natuurgebied naar de zuiderburen in België. Kortom, genoeg te beleven in Cadzand-Bad.

Zoutelande

Zoutelande scoort hoog in de hoeveelheid zonuren in Nederland. Een ticket naar Ibiza is niet nodig, een weekje Zoutelande geeft je ook bruine benen. Zoutelande is omringd door een groot duingebied. Een wandeling door de duinen is een goede manier om de omgeving goed in je op te nemen. De hoge duinen zijn bovendien een van de redenen dat de temperatuur in Zoutelande net iets aangenamer is dan in andere delen van het land.

Noordwijk

Op zo’n 12 km van het sfeervolle Leiden ligt het strand van Noordwijk. Het strand van Noordwijk is erg geliefd bij watersporters. Ga de uitdaging met het water aan tijdens een rondje brandingraften of kanoën. Aan het strand van Noordwijk liggen tal van heerlijke beachclubs waar je kunt bijkomen van een dagje strand. Bekijk de zonsondergang met een koud wijntje in je hand en ervaar het échte vakantiegevoel.

Kijkduin

Onder de rook van Den Haag ligt het strand van Kijkduin. Dit strand is ideaal wanneer je op zoek bent naar iets meer rust. Het buurstrand van Scheveningen kan in de zomer nogal druk zijn, het strand van Kijkduin is rustiger. Op het kleinschaligere strand geniet je van de rust in de duinen, drankjes op de terrassen en uiteraard van de warme zon op het zand.

Bergen aan Zee

In het kleine dorp aan de kust vind je een van de mooiste stranden van Noord-Holland. Bergen aan Zee is een walhalla voor strandliefhebbers. Hier verveel je je geen minuut tijdens je vakantie. Je kunt hier zeilen, surfen, zwemmen en prachtige wandelingen maken. Ook in Bergen aan Zee zijn meer dan genoeg strandpaviljoens waar je kunt bijkomen van je stranddag.

Texel

Met de boot naar een eiland, dat geeft je al een vakantiegevoel. Zodra je de boot afkomt waan je je op Texel helemaal in vakantiesferen. Het eiland bestaat uit een aantal natuurgebieden die uitmonden in een van de Texelse stranden. Leg je handdoek neer, plof met je voeten in het zand en geniet van de rust die Texel te bieden heeft.

