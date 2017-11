Deze tikje morbide opruimtechniek is een hit in Scandinavië

Klaar met Marie Kondo (letterlijk of figuurlijk)? Dan wil je de opruimtechniek van de Zweedse Margareta Magnusson misschien wel proberen.

In de video geeft Mart Visser tips voor een overzichtelijke garderobekast (altijd een goede plek om met opruimen te beginnen).

Deze dame, die ‘ergens tussen de 80 en de 100’ is, houdt er een bijzondere maar wel praktische instelling op na als het om opruimen gaat.

Jong geleerd…

Als oudere mensen overlijden, laten ze vaak genoeg huizen vol spullen en troep na. Dat moet je voorkomen, schrijft Magnusson in haar boek The gentle art of Swedish death cleaning en daar kun je volgens haar niet vroeg genoeg mee beginnen.

Niet eerlijk

“Verzamel geen spullen die je toch niet wilt hebben”, zegt Magnusson daarover. “Op een gegeven moment ben je er niet meer en worden je geliefden met die rommel opgezadeld. Dat is niet eerlijk.”

Vervroegd testament

Haar oplossing? Begin met het weggeven van bezittingen aan vrienden en familie. Net zoals je zou doen inderdaad als je ehm, zou komen te overlijden.

Iedere dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Bron: Pure Wow. Beeld: