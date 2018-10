In dit deel van het land kan morgen de eerste sneeuw van deze winter vallen

De winter is dan misschien nog niet echt begonnen, zo voelde het vanochtend wel even toen we van huis gingen. Dat blijft ook wel even zo, want morgen kan zelfs de eerste sneeuw van deze winter gaan vallen.

Het wordt morgen niet zo’n beste dag op weergebied. De weerapps geven het weer van morgen niet meer dan een 3. Waarom zo laag? Op het programma: regen, regen en nog eens regen. Oh, en wind. Veel wind.

Sneeuw

Morgen gaat het urenlang regenen, er wordt in het hele land 20 tot 30 milimeter regen verwacht. In het westen kan dat zelfs nog meer worden. Maar niet alleen het westen krijgt te maken met extreme weersomstandigheden. In het zuiden van het land kan namelijk zelfs wat sneeuw vallen. De sneeuw die kan vallen in de Limburgse heuvels is dan wel natte sneeuw die waarschijnlijk niet blijft liggen, maar we kunnen het toch de eerste sneeuw van deze winter noemen.

Herfstdag

Volgens Weerplaza is het slechte weer gelukkig van korte duur en is het woensdag alweer een stuk beter. Woensdag kan de zon zich even laten zien, maar is er ook nog kans op een bui. Met temperaturen van 12 tot 14 graden is dat een wat normalere herfstdag dan ons dinsdag te wachten staat.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.