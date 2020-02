Morgen gaat het weer sneeuwen en nóg een weekend met harde wind

Vandaag werden delen van het land verrast met een laag sneeuw. Morgen is er weer kans op sneeuw en het komende weekend wordt, net als de afgelopen weekenden, stormachtig.

Vanavond is er kans op winterse buien, zoals natte sneeuw en hagel. Vannacht kan het glad zijn, maar het blijft droog. Het wordt vannacht -1 tot +1 graad in het binnenland en +1 tot +3 graden in de kustgebieden.

Morgen

Morgenochtend wordt het bewolkt. De bewolking komt vanuit het zuidwesten. In de provincie Groningen kan het nog een tijdje zonnig zijn. In de ochtend zullen delen van het land al te maken krijgen met een mix van regen en natte sneeuw. In Limburg wordt verwacht dat de sneeuw blijft liggen en dat het er weer wit zal worden. Weeronline voorspelt dat er morgenmiddag in alle zuidelijke provincies urenlang natte sneeuw zal vallen. In het zuiden van Brabant en het midden van Limburg kan er een laag sneeuw van enkele centimeters blijven liggen. In het westen en midden van Nederland is er kans op natte sneeuw, in het noorden blijft het droog. Het wordt zo’n 4 à 5 graden, tijdens de neerslag daalt dit naar 1 tot 3 graden. Door de gure wind is de gevoelstemperatuur onder 0.

Weekend

Vrijdag wordt een stuk zachter dan de dag ervoor. Het wordt zo’n 7-8 graden en de zon schijnt. In de loop van de dag kunnen er buien vallen. Zaterdag zal het gaan regenen en staat er weer een krachtige wind. Vooral aan de kust wordt het stormachtig. Wel wordt het warm voor de tijd van het jaar: zo’n 10-14 graden. Zondag wordt het een paar graden kouder en zal het ook flink waaien en vooral veel regenen.

Vannacht kan het gaan vriezen. Autoruit bevroren en géén tijd om te krabben? Zo is-ie supersnel rijklaar!



Bron: Weeronline. Beeld: iStock