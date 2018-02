Waarom je deze week op je motorkap moet kloppen voordat je je auto start

De kou neemt Nederland deze week langzaam over. Onze oplossing? Ons nestelen in een warm plekje. Op de bank met een dekentje of door al vroeg onder de wol te kruipen. Maar wij zijn niet de enigen die de kou op deze manier willen ontsnappen.

Katten zoeken namelijk net als ons de warme plekjes op.

Onder de motorkap

En laat zo’n warm plekje waar de kat naar verlangt nu net onder de motorkap van jouw auto zijn. Wanneer deze net heeft aangestaan en nog lauwwarm is, kruipen katten hier graag tegenaan wanneer ze hun slaapje willen doen. Maar niet alleen onder de motorkap, ook bovenop de band of onder de auto vinden de huisdieren fijne plekjes om zichzelf warm te houden.

Oplossing

Als je zelf een kat in huis hebt, ben je vast bekend met de schrikreactie van een kat. Door simpelweg even op de motorkap te kloppen, maak je de viervoeter wakker wanneer deze aan het bijkomen is van de kou en zal de kat zich wel uit de voeten maken.

Een kleine moeite maar kan veel vervelende verrassingen voorkomen.

Bron: dierenbescherming.nl. Beeld: iStock