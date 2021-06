Er staat weer een gloednieuwe (week)horoscoop voor je klaar. Deze week wordt de Boogschutter beziggehouden door vriendschappen en gaan voor de Stier relaties voor de wind.

Van 7 tot en met 13 juni 2021.

Een onnozel grapje kan vervelende gevolgen hebben. Bied je excuses aan. Drukte in het hoofd verdwijnt als je vaker ‘bent’ in plaats van ‘doet’. Check de feiten vóór je meegaat in een professionele, zakelijke of financiële uitdaging. Kennis van experts is nu tamelijk onbetrouwbaar.

Iemand met intuïtie wint je respect. De eigen intuïtie van de Kreeft wordt ook scherper, mits zij geen perfectie van zichzelf eist. Gespannen schouders krijgen verlichting als je wat me-time neemt. Help je anderen? Geef toe dat je dat óók doet voor het eigen goede gevoel.

Hier een prikje, daar een flirt. De Leeuw probeert knellende relaties wat flexibeler te maken en vraagt het uiterste. Geliefden moeten stevig in hun schoenen staan en je aandacht geven. Ligt er geen dringend werk, neem dan vrij en geniet van samenzijn met (klein)kinderen.

Maagd 23-08 t/m 22-09

Houd geheimen geheim. Er is kans dat anderen jouw ideeën doorvertellen of voor eigen gewin gebruiken. De Maagd is alert op haar eigen vooroordelen. Uit nieuwsgierigheid kan een goede vriendschap ontstaan. De gedachte om voor jezelf te beginnen speelt op. Weet je dit zeker?

Weegschaal 23-09 t/m 22-10

De Weegschaal denkt nu heel gedetailleerd en wil concrete stappen zetten om haar dromen waar te maken. Hoe helderder dit beeld, hoe beter. Ook een goede tijd om te kijken naar wie of wat je dwarszit en waarom. Grote kans dat alles daarna opeens wat minder heftig lijkt.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Zijn er schulden, dan is verlossing in zicht. De Schorpioen begint met terugbetalen of krijgt er werkzaamheden of inkomsten bij. Maak tijd voor een bezoek aan de notaris, ook daar krijg je een tip om geld te besparen. Dit is een goede tijd om de woning een make-over te geven.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Vriendschappen houden de Boogschutter bezig. Steek gerust even wat minder energie in die zeurkous. De balans tussen thuis zijn en de behoefte om uit te gaan is een lastige. Misschien wil je partner of gezin helemaal niet mee op ‘avontuur’. Geef elkaar een weekje solo cadeau.

Steenbok 21-12 t/m 19-01

Zie je verantwoordelijkheden als een manier om volwassen te worden? Die persoonlijke wijsheid is niet op iedereen van toepassing. Wees niet te streng voor anderen; ga liever na welke verplichtingen je zelf graag zou loslaten. Beleggingen pakken goed uit. Blijf wel voorzichtig.

Waterman 20-01 t/m 18-02

Weinig rekening houden met andermans gevoelens is een valkuil. Best beschamend als je daar later mee wordt geconfronteerd. Vraag een Vissen of Kreeft om advies. In de liefde heerst: ik kan niet met, maar ook niet zonder. Gebonden of niet, met fantaseren doe je niemand kwaad.

Vissen 19-02 t/m 20-03

Warrigheid alom. Op de helft van de week kan iets zoekraken, kapotgaan of gestolen worden. Let dus extra goed op. Gaat het om iets van een ander? Omzeil schuldvragen niet, dat schept ruimte voor begrip. Is er reden voor een feestje, pak dan uit met outfits en met complimenten.

Ram 21-03 t/m 20-04

Heb je je partner weleens gevraagd wat hij/zij wil of verlangt? Het is misschien wennen, maar openhartige gesprekken maken de week een stuk aangenamer. Bovendien: de Ram wil weten waar ze aan toe is! Een adempauze is oké, vergeet niet om er na bedenktijd op terug te komen.

Stier 21-04 t/m 20-05

Relaties gaan voor de wind. De Stier denkt nu niet zwart-wit, haar koppige aard wordt gezien als standvastig en trouw. Onthoud wel dat je later ook nog terug moet peddelen, maar daar word je sterk van. Forceer onderhandelingen niet. Aan het eind van de week volgt groen licht.

Tekst en voorspelling: Viola Robbemondt.