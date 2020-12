Heb je een bordspel van de zolder geplukt of er eentje op de kop getikt in de kringloop? Grote kans dat het een schoonmaakbeurt kan gebruiken. Met deze tips zorg je ervoor dat een muf bordspel weer zo goed als nieuw ruikt.

Zitten er vlekken op je spelbord? Gebruik dan liever geen zeep. Breng een klein beetje water en azijn aan op een theedoek en dep daarmee op het bord. Gebruik azijn met een citroengeur om muffe luchtjes te verdrijven. Begin niet gelijk overal te boenen, maar dep eerst op een klein oppervlak om te kijken hoe het materiaal reageert. Als het is opgedroogd en het spel niet is beschadigd, kun je de rest van het bord schoonmaken.

Componenten schoonmaken

Als het spelbord schoon is, kun je de componenten schoonmaken. Plastic pionnen kun je wassen met zeep en water, maar kaarten of houten pionnen hebben dezelfde behandeling nodig als het spelbord. Maak het droog met een handdoek of laat het drogen aan de lucht in een koele, donkere kamer. Leg het liever niet in de zon, want hierdoor kunnen sommige componenten verkleuren.