Er komt een muggenplaag aan en die veroorzaken we zelf, zegt deze bioloog

Misschien heb je alweer een paar nachten wakker gelegen van het gezoem of je benen opengekrabd; het is het seizoen van de muggen. Helaas gaat het de komende tijd nog veel erger worden, er komt namelijk een heuse muggenplaag aan.

Dat zegt Arnold van Vliet, bioloog van de Wageningen Universiteit en medeoprichter van Muggenradar.nl. Hij zegt ook dat het onze eigen schuld is dat er zoveel muggen aankomen.

Het klimaat heeft natuurlijk invloed op hoeveel muggen er zijn, maar muggen hebben wel broedplaatsen nodig. Volgens de bioloog creëren mensen die zélf in hun tuin of op het balkon. Onbewust natuurlijk.



Vrouwtjesmuggen leggen namelijk graag hun eitjes in een poeltje water in de plantenbak, in een putje onder de buitenkraan of in een waterbakje voor vogels. In tegenstelling tot het buitengebied hebben de larven en larveneitjes op het balkon of in de tuin nauwelijks natuurlijke vijanden.

Van Vliet zegt daarom: “We hebben muggen in grote mate aan onszelf te danken.” Ook zegt hij: “In een volle regenton kunnen wel een paar honderd larven per liter water zitten en ook in een klein bakje of een gieter zie je vaak van die ei-pakketjes drijven.”

Het goede nieuws is dus dat je er zelf wat aan kunt doen. Dek de regenton goed af, laat geen water slingeren en als je toch een waterbakje hebt staan, gooi die dan na 2 weken leeg.

Bron: EenVandaag. Beeld: iStock