Superhandig: een multifunctioneel kledingrek. Met deze tips maak je 'm zo!

Met wat planken maken we van een kledingrek zo een multifunctioneel rek. Superhandig, want behalve kleding kunnen we nu ook alle schoenen en accessoires kwijt. Ideaal voor in de hal of de slaapkamer!

Libelle’s woonstylist Marit Saladini is enorm creatief, handig en heeft inspiratie voor tien. Ze deelt haar ideeën graag met ons. Stap voor stap laat ze zien hoe zij dingen maakt.

Materialen

kledingrek steigerbuis € 39,-

8x industriële vloersteun 28 mm € 7,- per stuk

1 industriële gordijnroede 160 cm en 28 mm incl. inbussleutel € 23,-. Verzaagd met een ijzerzaag naar: 1x 25cm lengte en 1x 24,5cm lengte (alles Kwantum)

3x timmerpaneel 120x30x18 mm € 12,29. Verzaagd in de bouwmarkt naar: 2x 85x30cm, 1x 104x30cm en 2x 15x5cm

32 universele schroeven verzinkt 4.5×20 mm

houtlijm (alles bouwmarkt)

Gereedschap

buizensnijder of ijzerzaag

rolmaat/duimstok

accuboormachine (alles bouwmarkt)

verstekbakje

schroevendraaier

lijmklemmen

crêpe tape

waterpas

potlood

Doe het zelf

Zet het rek in elkaar behalve 1 onderste stang die in de voet moet worden bevestigd. Deze stang verzagen we naar 3 maten.

Meet met tape de stang van het kledingrek: 8,5 cm met schroefdraad, 24,5 cm middenstuk, 27,5 cm met schroefdraad.

Meet ook de maten uit op de gordijnroede: 24,5 en 25,5 cm.

Zaag de stangen op de gewenste maat met een ijzerzaag of buizensnijder.

Lijm de 2 korte houtjes aan de onderkant van de langste plank.

Plaats de plank los op het onderste deel van het kledingrek. De plank blijft nu stabiel liggen tussen de koppelstukken.

Meet aan beide kanten van de 2 planken van 85×30 cm 2 plekken uit waar de voetplaat bevestigd moet worden: 2 cm vanaf de kopse kant en 9,5 cm vanaf de zijkant.

Boor de koppelstukken vast met de universele schroeven van max. 20 mm.

Herhaal dit aan de andere kant van de plank. Op de bovenste plank na, daar moet maar aan 1 kant een voetplaat worden bevestigd.

Boor de voetplaten vast met de universele schroeven van max. 20 mm.

Zorg ervoor dat de schroeven elkaar niet raken door de voetplaten ten opzichte van elkaar iets te draaien.

Op de onderste lange plank, die op het onderstel van het kledingrek is gelegd, wordt maar aan 1 kant een voetplaat bevestigd en uitgemeten.

Bevestig de stijgerbuizen in de koppelstukken met voetplaten d.m.v. een inbussleutel.

Gebruik steeds een waterpas om te checken of de planken recht bevestigd worden.

Bevestig als laatste het bovenste deel van het kledingrek.

Tip: bevestig aan de wand een lamp met dezelfde industriële look.

