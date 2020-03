Mooi: déze musea openen virtueel hun deuren voor cultuurliefhebbers

Vanwege de wereldwijde coronamaatregelen zijn talloze plekken waar veel mensen tegelijk komen gesloten. Restaurants, bioscopen, concertzalen en musea blijven voorlopig dicht om verspreiding van het virus te voorkomen. Snak je tóch naar een beetje cultuur? Dan kun je virtueel een kijkje nemen bij een aantal musea.

En dat met dank aan Google Arts & Culture.

Het kunstproject van zoekmachine Google heeft met allerlei musea over de hele wereld een mooie samenwerking opgezet. Zo kun je zelfs vanaf de bank de mooiste kunstwerken en exposities bewonderen.

Een greep uit de musea waar je een virtueel kijkje kunt nemen:

Rijksmuseum in Amsterdam

Ben je in onze hoofdstad nog nooit bij het Rijksmuseum binnen geweest? Dan is dit je kans om een digitaal kijkje te nemen. In verband met de coronamaateregelen heeft het museum haar deuren moeten sluiten, maar de virtuele deuren staan nu wagenwijd open. Je bewondert onder meer werken van Johannes Vermeer en Rembrandt. En ook het Van Gogh Museum kun je via Google binnenstappen.

Het Guggenheim in New York

Prachtig van buiten en minstens zo mooi van binnen is het Guggenheim Museum in New York. Het museum in het hartje van de Big Apple bezit een enorme verzameling moderne kunst.

British Museum in Londen

Normaal gesproken 1 van de plekken om van je lijstje af te strepen als je in Londen bent. Maar als je je laptop openklapt, waan je je alsnog in dit prachtige nationale museum van het Verenigd Koninkrijk. Bekijk de Steen van Rosetta of Egyptische mummies. De verzameling kunstvoorwerpen behoort zelfs tot de grootste collecties ter wereld.

Musée d’Orsay in Parijs

In de Franse hoofdstad vind je in een voormalig treinstation het Musée d’Orsay, met kunstwerken van onder meer Monet, Van Gogh en Gauguin. Ook hier heeft Google ervoor gezorgd dat je de mooiste impressionistische werken kunt bekijken.

Het National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul

1 van de populairste toeristische trekpleisters in Zuid-Korea is dit 6 verdiepingen tellende museum. En de mooiste hedendaagse kunst uit dit museum kun je nu dus ook vanaf je fauteuil bekijken.

Bron: Hellogiggles & Google. Beeld: iStock